Concert | Vernis Rouge aux Abattoirs Les Abattoirs Cognac
vendredi 23 octobre 2026 · Les Abattoirs · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Concert | Vernis Rouge aux Abattoirs
Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac Charente
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:30:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
À l’occasion de la 4e édition du Ban de la Distillation, Vernis Rouge investira la scène des Abattoirs de Cognac pour un concert inédit en Charente.
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Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 48 06 contact@lesabattoirs-cognac.fr
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English :
%C0 To mark the 4th %E9dition of the Ban de la Distillation, Vernis Rouge will take the stage at the Abattoirs de Cognac for a concert that’s a first for the Charente region.
L’événement Concert | Vernis Rouge aux Abattoirs Cognac a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Cognac
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