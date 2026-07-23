Atelier numérique Médiathèque de Cognac Cognac
mardi 8 septembre 2026 · Médiathèque de Cognac · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Atelier numérique
Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 10:30:00
fin : 2026-09-08 12:00:00
Date(s) :
2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29 2026-10-06 2026-10-13 2026-10-20
Les conseillers numériques de la Médiathèque départementale de la Charente vous proposent un cycle d’ateliers collectifs Devenir autonome sur l’ordinateur .
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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr
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English : Digital Workshop
The digital advisors at the Charente Departmental Media Library are offering a series of group workshops titled “Becoming Computer-Literate.”
L’événement Atelier numérique Cognac a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac
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