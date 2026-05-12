Chasse au trésor à la Base Plein Air Base Plein Air Cognac
Chasse au trésor à la Base Plein Air Base Plein Air Cognac dimanche 30 août 2026.
Cognac
Chasse au trésor à la Base Plein Air
Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 14:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Aventurez-vous sur un parcours semé d’indices qui vous mèneront jusqu’au trésor !
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Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 46 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Venture along a path strewn with clues that will lead you to the treasure!
L’événement Chasse au trésor à la Base Plein Air Cognac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac
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