Chasse au trésor à la Base Plein Air Base Plein Air Cognac

Cognac

Chasse au trésor à la Base Plein Air

Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 14:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Aventurez-vous sur un parcours semé d’indices qui vous mèneront jusqu’au trésor !

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Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 46 24

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English :

Venture along a path strewn with clues that will lead you to the treasure!

L’événement Chasse au trésor à la Base Plein Air Cognac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac