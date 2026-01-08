Coup de Chauffe

Divers lieux dans la ville de Cognac dont le Jardin public Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-04

Un week-end pour rêver, s’interroger, voyager, danser, rire et s’amuser ça n’est pas de trop !

Un monde sonore et extravagant remplit la cité des eaux-de-vie pendant plusieurs jours pour la plus grande joie des grands et des petits.

.

Divers lieux dans la ville de Cognac dont le Jardin public Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 17 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A weekend to dream, wonder, travel, dance, laugh and have fun!

A world of sound and extravagance fills the city of eaux-de-vie for several days, to the delight of young and old alike.

L’événement Coup de Chauffe Cognac a été mis à jour le 2026-01-06 par Destination Cognac