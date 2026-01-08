Coup de Chauffe Cognac
Coup de Chauffe Cognac vendredi 4 septembre 2026.
Coup de Chauffe
Divers lieux dans la ville de Cognac dont le Jardin public Cognac Charente
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-06
2026-09-04
Un week-end pour rêver, s’interroger, voyager, danser, rire et s’amuser ça n’est pas de trop !
Un monde sonore et extravagant remplit la cité des eaux-de-vie pendant plusieurs jours pour la plus grande joie des grands et des petits.
Divers lieux dans la ville de Cognac dont le Jardin public Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 17 24
English :
A weekend to dream, wonder, travel, dance, laugh and have fun!
A world of sound and extravagance fills the city of eaux-de-vie for several days, to the delight of young and old alike.
