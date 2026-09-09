Concert caritatif de l’Académie Jarousski rue de la Richonne Cognac
mercredi 9 septembre 2026 · rue de la Richonne · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Concert caritatif de l’Académie Jarousski
rue de la Richonne Maison Hennessy Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 20:30:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Venez assister à un concert de musique classique exceptionnel donné par les musiciens de l’Académie Jarousski au sein de la Maison Hennessy.
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rue de la Richonne Maison Hennessy Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 10 71 smlh.comitecognacsudcharente@gmail.com
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English :
Come enjoy %E0 an exceptional classical music concert performed by the musicians of the Jarousski Academy at the Maison Hennessy.
L’événement Concert caritatif de l’Académie Jarousski Cognac a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Cognac
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