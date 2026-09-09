Concert caritatif de l’Académie Jarousski rue de la Richonne Cognac

Informations pratiques

Cognac

Concert caritatif de l’Académie Jarousski

rue de la Richonne Maison Hennessy Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 20:30:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Venez assister à un concert de musique classique exceptionnel donné par les musiciens de l’Académie Jarousski au sein de la Maison Hennessy.

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rue de la Richonne Maison Hennessy Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 10 71 smlh.comitecognacsudcharente@gmail.com

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English :

Come enjoy %E0 an exceptional classical music concert performed by the musicians of the Jarousski Academy at the Maison Hennessy.

L’événement Concert caritatif de l’Académie Jarousski Cognac a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Cognac