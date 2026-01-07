Concert | Récital de piano de Hervé N’Kaoua Festi’Classique Maison Meukow Cognac

Concert | Récital de piano de Hervé N’Kaoua Festi’Classique

Maison Meukow 26 rue Pascal Combeau Cognac Charente

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

cocktail compris

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Hervé N’Kaoua vous offre un récital de piano exceptionnel, dans un programme que nous découvrirons le soir du concert…

.

Maison Meukow 26 rue Pascal Combeau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 94 74 61 annemariemb@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hervé N’Kaoua offers you an exceptional piano recital, with a program we’ll discover on the evening of the concert…

L’événement Concert | Récital de piano de Hervé N’Kaoua Festi’Classique Cognac a été mis à jour le 2026-01-07 par Destination Cognac