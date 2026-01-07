Concert | Récital de piano de Hervé N’Kaoua Festi’Classique Maison Meukow Cognac
Concert | Récital de piano de Hervé N’Kaoua Festi’Classique Maison Meukow Cognac samedi 29 août 2026.
Maison Meukow 26 rue Pascal Combeau Cognac Charente
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
cocktail compris
Début : 2026-08-29 20:30:00
fin : 2026-08-29
Hervé N’Kaoua vous offre un récital de piano exceptionnel, dans un programme que nous découvrirons le soir du concert…
Maison Meukow 26 rue Pascal Combeau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 94 74 61 annemariemb@orange.fr
Hervé N’Kaoua offers you an exceptional piano recital, with a program we’ll discover on the evening of the concert…
