Concert violoncelle et piano Rebecca Chaillot Musiques Transportées Colonzelle

Colonzelle

Concert violoncelle et piano

Rebecca Chaillot Musiques Transportées 10 Rue de la Mairie Colonzelle Drôme

Tarif : – – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Boris Borgolotto violoncelle

Clara Saussac piano

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Rebecca Chaillot Musiques Transportées 10 Rue de la Mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61

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English :

Boris Borgolotto, cello

Clara Saussac, piano

L’événement Concert violoncelle et piano Colonzelle a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes