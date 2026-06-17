Concert violoncelle et piano Rebecca Chaillot Musiques Transportées Colonzelle
Concert violoncelle et piano Rebecca Chaillot Musiques Transportées Colonzelle jeudi 9 juillet 2026.
Colonzelle
Concert violoncelle et piano
Rebecca Chaillot Musiques Transportées 10 Rue de la Mairie Colonzelle Drôme
Tarif : – – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Boris Borgolotto violoncelle
Clara Saussac piano
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Rebecca Chaillot Musiques Transportées 10 Rue de la Mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61
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English :
Boris Borgolotto, cello
Clara Saussac, piano
L’événement Concert violoncelle et piano Colonzelle a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes