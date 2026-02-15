Concert Viva La Gracia ! L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Viva La Gracia !

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-18 16:00:00

fin : 2026-10-18 17:20:00

Date(s) :

2026-10-18

Embarquement immédiat pour la Bolivie ! Née dans les Andes, la cheffe Mariana Delgadillo Espinoza nous emmène dans la fascinante histoire musicale de son pays. Des villancicos du Siècle d’Or (ces chants populaires qui accompagnaient les cérémonies religieuses) aux danses traditionnelles d’aujourd’hui, l’Ensemble Alkymia nous présente sur instruments anciens le florilège d’un somptueux répertoire au syncrétisme unique.

Il y a beaucoup de joie et de lumière dans cette musique qui mélange rythmiques africaines, harmonies baroques et mélodies andines, mais aussi beaucoup d’émotions lorsque les chansons évoquent la condition des esclaves noirs des mines d’argent de Potosi. Porté par une énergie irrépressible, au rythme d’un bal dansant participatif, Viva la Gracia ! est un fabuleux voyage et une ode musicale à la vie.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

Let’s head straight to Bolivia! Born in the Andes, chef Mariana Delgadillo Espinoza takes us on a journey through her country’s fascinating musical history. From the villancicos of the Golden Age (those folk songs that accompanied religious ceremonies) to today’s traditional dances, the Alkymia Ensemble presents, on period instruments, a selection from a sumptuous repertoire characterized by a unique blend of styles.

There is much joy and lightin this music, which blends African rhythms, Baroque harmonies, and Andean melodies—but there is also great emotion when the songs evoke the plight of Black slaves in the silver mines of Potosí. Driven by irrepressible energy and set to the rhythm of a participatory dance party, *Viva la Gracia!* is a fabulous journey and a musical ode to life.

L’événement Concert Viva La Gracia ! Metz a été mis à jour le 2026-06-30 par AGENCE INSPIRE METZ