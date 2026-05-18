Concert Vivez l’espérance Église Saint-Christophe de Javel PARIS
Concert Vivez l’espérance Église Saint-Christophe de Javel PARIS dimanche 7 juin 2026.
Concert Vivez l’espérance – Oeuvres de G. Faure, C. Wood, F. Mendelssohn
La Maîtrise de Saint Christophe vous propose un programme conçu autour du saisissant Psaume 42 de Félix Mendelssohn.
Première partie assurée par le Choeur des Compagons de Notre-Dame de Paris, réunissant des professionnels engagés dans le chantier de restauration de la cathédrale.
Concert Vivez l’espérance – Maîtrise de Saint Christophe
Le dimanche 07 juin 2026
de 16h30 à 17h30
gratuit
Libre Participation aux frais
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T19:30:00+02:00
fin : 2026-06-07T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T16:30:00+02:00_2026-06-07T17:30:00+02:00
Église Saint-Christophe de Javel 4, rue Saint-Christophe 75015 PARIS
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