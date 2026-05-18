Concert Vivez l’espérance Église Saint-Christophe de Javel PARIS

Concert Vivez l’espérance – Oeuvres de G. Faure, C. Wood, F. Mendelssohn

La Maîtrise de Saint Christophe vous propose un programme conçu autour du saisissant Psaume 42 de Félix Mendelssohn.

Première partie assurée par le Choeur des Compagons de Notre-Dame de Paris, réunissant des professionnels engagés dans le chantier de restauration de la cathédrale.

Concert Vivez l’espérance – Maîtrise de Saint Christophe

Le dimanche 07 juin 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit

Libre Participation aux frais

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T19:30:00+02:00

fin : 2026-06-07T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-07T16:30:00+02:00_2026-06-07T17:30:00+02:00

Église Saint-Christophe de Javel 4, rue Saint-Christophe 75015 PARIS



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