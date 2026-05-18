Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Vivez l’espérance Église Saint-Christophe de Javel PARIS

Concert Vivez l’espérance Église Saint-Christophe de Javel PARIS

Concert Vivez l’espérance Église Saint-Christophe de Javel PARIS dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Église Saint-Christophe de Javel

Adresse : 4, rue Saint-Christophe

Ville : 75015 PARIS

Département : Paris

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : <p>Libre Participation aux frais</p>

Concert Vivez l’espérance – Oeuvres de G. Faure, C. Wood, F. Mendelssohn

La Maîtrise de Saint Christophe vous propose un programme conçu autour du saisissant Psaume 42 de Félix Mendelssohn.

Première partie assurée par le Choeur des Compagons de Notre-Dame de Paris, réunissant des professionnels engagés dans le chantier de restauration de la cathédrale.

Concert Vivez l’espérance – Maîtrise de Saint Christophe
Le dimanche 07 juin 2026
de 16h30 à 17h30
gratuit

Libre Participation aux frais

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T19:30:00+02:00
fin : 2026-06-07T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T16:30:00+02:00_2026-06-07T17:30:00+02:00

Église Saint-Christophe de Javel 4, rue Saint-Christophe  75015 PARIS


Afficher la carte du lieu Église Saint-Christophe de Javel et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)