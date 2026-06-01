Concert vocal de cuivres Pomarède
Concert vocal de cuivres Pomarède dimanche 28 juin 2026.
Pomarède
Concert vocal de cuivres
Eglise St Jacques Pomarède Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 18:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
A l'issue du vide-grenier organisé par le comité des fêtes, venez assister à un concert de cuivres.
A l'issue du vide-grenier organisé par le comité des fêtes, venez assister à un concert de cuivres.
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Eglise St Jacques Pomarède 46250 Lot Occitanie +33 6 60 21 65 09 comitedesfetespomarede@orange.fr
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English :
After the yard sale organized by the festival committee, come enjoy a brass band concert.
L’événement Concert vocal de cuivres Pomarède a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cazals-Salviac
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