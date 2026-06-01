Pomarède

Concert vocal de cuivres

Eglise St Jacques Pomarède Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 18:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

A l'issue du vide-grenier organisé par le comité des fêtes, venez assister à un concert de cuivres.

A l'issue du vide-grenier organisé par le comité des fêtes, venez assister à un concert de cuivres.

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Eglise St Jacques Pomarède 46250 Lot Occitanie +33 6 60 21 65 09 comitedesfetespomarede@orange.fr

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English :

After the yard sale organized by the festival committee, come enjoy a brass band concert.

L’événement Concert vocal de cuivres Pomarède a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cazals-Salviac