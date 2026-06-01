Pomarède

Vide-greniers à Pomarède

Place de l’église Pomarède Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Venez passer la journée à Pomarède ! Le Comité des Fêtes vous accueille pour son traditionnel vide-greniers annuel sur la place ombragée de l’église Saint-Jacques

Venez passer la journée à Pomarède ! Le Comité des Fêtes vous accueille pour son traditionnel vide-greniers annuel sur la place ombragée de l’église Saint-Jacques. Nous vous attendons nombreux !

.

Place de l’église Pomarède 46250 Lot Occitanie +33 6 60 21 65 09 comitedesfetespomarede@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come spend the day at Pomar%E9de! The Festival Committee welcomes you to its traditional annual yard sale on the shaded square in front of Saint-Jacques Church

L’événement Vide-greniers à Pomarède Pomarède a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cazals-Salviac