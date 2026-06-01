Vide-greniers à Pomarède Pomarède
Vide-greniers à Pomarède Pomarède dimanche 28 juin 2026.
Pomarède
Vide-greniers à Pomarède
Place de l’église Pomarède Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Venez passer la journée à Pomarède ! Le Comité des Fêtes vous accueille pour son traditionnel vide-greniers annuel sur la place ombragée de l’église Saint-Jacques
Venez passer la journée à Pomarède ! Le Comité des Fêtes vous accueille pour son traditionnel vide-greniers annuel sur la place ombragée de l’église Saint-Jacques. Nous vous attendons nombreux !
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Place de l’église Pomarède 46250 Lot Occitanie +33 6 60 21 65 09 comitedesfetespomarede@orange.fr
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English :
Come spend the day at Pomar%E9de! The Festival Committee welcomes you to its traditional annual yard sale on the shaded square in front of Saint-Jacques Church
L’événement Vide-greniers à Pomarède Pomarède a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cazals-Salviac
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