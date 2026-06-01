Concert Voix CHAM Il était une voix (de Verdi à Sister Act) Théâtre Comoedia Marmande
Concert Voix CHAM Il était une voix (de Verdi à Sister Act) Théâtre Comoedia Marmande samedi 13 juin 2026.
Marmande
Concert Voix CHAM Il était une voix (de Verdi à Sister Act)
Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Il était une voix (de Verdi à Sister Act)
Cham voix du collège de la cité scolaire choeur des Lycéens.
Il était une voix (de Verdi à Sister Act)
Cham voix du collège de la cité scolaire choeur des Lycéens. .
Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 40 89 conservatoire@mairie-marmande.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Voix CHAM Il était une voix (de Verdi à Sister Act)
By the Jean Moulin school of contemporary music.
Teachers T. Claude, P. Clavé, M. Mestres, S. Mestres.
L’événement Concert Voix CHAM Il était une voix (de Verdi à Sister Act) Marmande a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Val de Garonne
À voir aussi à Marmande (Lot-et-Garonne)
- Atelier d’écriture Diversité et différence à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande 13 juin 2026
- Retro Gaming à la Médiathèque Rue de la République Marmande 13 juin 2026
- Exposition Portraits Musée Marzelles Marmande 13 juin 2026
- Vide-grenier Marmande 14 juin 2026
- Concert de Vibra’Sons PAYSAGES Marmande 16 juin 2026