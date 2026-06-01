Concert Voix CHAM Il était une voix (de Verdi à Sister Act) Théâtre Comoedia Marmande samedi 13 juin 2026.

Marmande

Concert Voix CHAM Il était une voix (de Verdi à Sister Act)

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Il était une voix (de Verdi à Sister Act)

Cham voix du collège de la cité scolaire choeur des Lycéens.

Il était une voix (de Verdi à Sister Act)

Cham voix du collège de la cité scolaire choeur des Lycéens. .

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 40 89 conservatoire@mairie-marmande.fr

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English : Concert Voix CHAM Il était une voix (de Verdi à Sister Act)

By the Jean Moulin school of contemporary music.

Teachers T. Claude, P. Clavé, M. Mestres, S. Mestres.

L’événement Concert Voix CHAM Il était une voix (de Verdi à Sister Act) Marmande a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Val de Garonne