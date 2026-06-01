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Concert Voix CHAM Il était une voix (de Verdi à Sister Act) Théâtre Comoedia Marmande

Concert Voix CHAM Il était une voix (de Verdi à Sister Act) Théâtre Comoedia Marmande

Concert Voix CHAM Il était une voix (de Verdi à Sister Act) Théâtre Comoedia Marmande samedi 13 juin 2026.

Lieu : Théâtre Comoedia

Adresse : 32 Rue Léopold Faye

Ville : 47200 Marmande

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Marmande

Concert Voix CHAM Il était une voix (de Verdi à Sister Act)

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Il était une voix (de Verdi à Sister Act)
Cham voix du collège de la cité scolaire choeur des Lycéens.
Il était une voix (de Verdi à Sister Act)
Cham voix du collège de la cité scolaire choeur des Lycéens.   .

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 40 89  conservatoire@mairie-marmande.fr

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English : Concert Voix CHAM Il était une voix (de Verdi à Sister Act)

By the Jean Moulin school of contemporary music.
Teachers T. Claude, P. Clavé, M. Mestres, S. Mestres.

L’événement Concert Voix CHAM Il était une voix (de Verdi à Sister Act) Marmande a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Val de Garonne

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