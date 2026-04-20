Mulhouse

Concert Voyage au coeur de la musique française

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 19:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Et si vous partiez pour une escapade musicale française du XXème siècle ?

Guidé par Sabine Quindou, ce concert vous emmène découvrir les oeuvres de Ravel, Ibert et Debussy. Cette poésie et cette écriture orchestral, vous transporte dans une musique subtile remplie de finesse, sublimée par Emmanuel Pahud.

Ce format est accessible à tous, sans entracte, pour un voyage immersif…suivi d’un moment de partage avec les artistes. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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English :

L’événement Concert Voyage au coeur de la musique française Mulhouse a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace