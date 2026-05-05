Brides-les-Bains

Concert Voyage D’été à l’Église Jeudi 20 août

Eglise St Etienne Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Patricia Ponselle, Valentine Veneia et Dimitri Gelas ont le plaisir de vous présenter leur concert d’été à l’église de Brides-les-Bains à 18h.

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Eglise St Etienne Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 45 02 13

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English :

Patricia Ponselle, Valentine Veneia and Dimitri Gelas are pleased to present their summer concert at the Brides-les-Bains church at 6pm.

L’événement Concert Voyage D’été à l’Église Jeudi 20 août Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains