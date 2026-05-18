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Concert Western Swing Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle

Concert Western Swing Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle samedi 30 mai 2026.

Lieu : Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi

Adresse : La Gueule du Loup

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

La Rochelle

Concert Western Swing

Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Vendredi 30 mai dès 20h30, La Gueule du Loup accueille Julien Bouyssou pour un concert aux sonorités jazz, rhythm’n’blues et rock’n’roll inspiré de la musique du sud des États-Unis.
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Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81  lagueule_duloup@yahoo.fr

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English :

On Friday May 30, starting at 8:30pm, La Gueule du Loup welcomes Julien Bouyssou for a jazz, rhythm?n?blues and rock?n?roll concert inspired by the music of the American South.

L’événement Concert Western Swing La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Nous La Rochelle

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