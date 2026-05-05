Concert Yalil, rébétiko oriental Salle Jean et Pons Dedieu Arles

Arles

Concert Yalil, rébétiko oriental

Vendredi 22 mai 2026 de 19h à 21h. Salle Jean et Pons Dedieu 62, rue du 4 Septembre Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22 21:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Le duo nous propose un voyage dans la Grèce des années 10 à 30, chansons de tavernes, des marginaux et des réfugiés de Smyrne et d’Istanbul…

Pour ce Convivència de Printemps, nous vous proposons de vous téléporter dans le temps et dans l’espace, un siècle plus tôt, aux confins de la Grèce et de l’Asie mineure.



YALIL nous transportera dans la Grèce des bas-fonds des années 1910-1930, la grande époque du rébétiko en Grèce orientale.

Le duo nous propose les chansons de tavernes des marginaux et des expulsés de Smyrne et d’Istanbul, signées pour beaucoup par de grands auteurs et interprètes.

Adrienne Tschaenn ney et tambourin

Vincent Bader chant, santouri et violon .

Salle Jean et Pons Dedieu 62, rue du 4 Septembre Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 72 80 04 semaine.convivencia@lilo.org

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English :

The duo takes us on a journey through Greece from the ’10s to the ’30s, with songs of taverns, outcasts and refugees from Smyrna and Istanbul…

L’événement Concert Yalil, rébétiko oriental Arles a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme d’Arles