Informations pratiques

Yvetot

Concert YN’Patrimoine Louise Charbonnel à l’Espace Culturel Les Vikings

Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Louise Charbonnel développe une écriture pop à la fois mélodique et exploratoire, nourrie de jazz, de musique classique et d’expérimentations sonores. Son univers scénique laisse cohabiter différentes émotions, entre fragilité et apaisement, et encourage le public à vivre le moment plutôt qu’à l’interpréter.

Edifié durant la reconstruction, la salle des Vikings témoigne de l’élan architectural et culturel qui a façonné la ville après-guerre. Sa silhouette reconnaissable et son histoire évènementielle en ont fait un véritable repère pour les habitants. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’évènement mettra en lumière le travail engagé par la Ville d’Yvetot pour valoriser cet héritage dans le cadre du label Patrimoine de la Reconstruction en Normandie et des éléments d’archives seront présentés. .

Rue Pierre de Coubertin Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 99 96 tourisme@yvetot-normandie.fr

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English : Concert YN’Patrimoine Louise Charbonnel à l’Espace Culturel Les Vikings

L’événement Concert YN’Patrimoine Louise Charbonnel à l’Espace Culturel Les Vikings Yvetot a été mis à jour le 2026-07-10 par Yvetot Normandie Tourisme