Concert Youngblood Brass Band + Lagos Thugs La Sirène La Rochelle dimanche 11 octobre 2026.

La Rochelle

Concert Youngblood Brass Band + Lagos Thugs

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 18:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Le Youngblood Brass Band bafoue les conventions avec une ferveur incendiaire.

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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

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English :

The Youngblood Brass Band defies convention with fiery passion.

L’événement Concert Youngblood Brass Band + Lagos Thugs La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-26 par Nous La Rochelle