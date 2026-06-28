Concert Youngblood Brass Band + Lagos Thugs La Sirène La Rochelle
Concert Youngblood Brass Band + Lagos Thugs La Sirène La Rochelle dimanche 11 octobre 2026.
La Rochelle
Concert Youngblood Brass Band + Lagos Thugs
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 18:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Le Youngblood Brass Band bafoue les conventions avec une ferveur incendiaire.
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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
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English :
The Youngblood Brass Band defies convention with fiery passion.
L’événement Concert Youngblood Brass Band + Lagos Thugs La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-26 par Nous La Rochelle
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