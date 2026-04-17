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Concert Zak et Jasmine Le Garage Aubeterre-sur-Dronne

Concert Zak et Jasmine Le Garage Aubeterre-sur-Dronne jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Le Garage

Adresse : 10 rue Saint-Jean

Ville : 16390 Aubeterre-sur-Dronne

Département : Charente

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Aubeterre-sur-Dronne

Concert Zak et Jasmine

Le Garage 10 rue Saint-Jean Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 19:00:00
fin : 2026-06-04

Date(s) :
2026-06-04

Concert par Zak et Jasmine !
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Le Garage 10 rue Saint-Jean Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 18 19  annika@legarageaubeterre.com

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English : Concert Zak et Jasmine

Concert by Zak and Jasmine !

L’événement Concert Zak et Jasmine Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme du Sud Charente

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