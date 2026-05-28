Aubeterre-sur-Dronne

CONCERT du duo À l’encre noire

3 Rue Barbecane, Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 11:00:00

fin : 2026-05-31 11:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Venez découvrir le nouvel albume Parchemins et ruisseaux du duo A l’encre noire et boire un verre de l’amitié.

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3 Rue Barbecane, Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 83 18 82 contact@aubeterrelibrairie.com

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English :

Come and discover the new album ‘Parchemins et ruisseaux’ by the duo A l’encre noire and enjoy a drink together.

L’événement CONCERT du duo À l’encre noire Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme du Sud Charente