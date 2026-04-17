Concert sounds eclectic Le Garage Aubeterre-sur-Dronne
Concert sounds eclectic Le Garage Aubeterre-sur-Dronne jeudi 28 mai 2026.
Aubeterre-sur-Dronne
Concert sounds eclectic
Le Garage 10 rue Saint-Jean Aubeterre-sur-Dronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 19:00:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Concert par sounds eclectic !
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Le Garage 10 rue Saint-Jean Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 18 19 annika@legarageaubeterre.com
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English : Concert sounds eclectic
Concert by sounds eclectic !
L’événement Concert sounds eclectic Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme du Sud Charente
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