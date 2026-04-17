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Concert sounds eclectic Le Garage Aubeterre-sur-Dronne

Concert sounds eclectic Le Garage Aubeterre-sur-Dronne jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Le Garage

Adresse : 10 rue Saint-Jean

Ville : 16390 Aubeterre-sur-Dronne

Département : Charente

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Aubeterre-sur-Dronne

Concert sounds eclectic

Le Garage 10 rue Saint-Jean Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 19:00:00
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-28

Concert par sounds eclectic !
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Le Garage 10 rue Saint-Jean Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 18 19  annika@legarageaubeterre.com

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English : Concert sounds eclectic

Concert by sounds eclectic !

L’événement Concert sounds eclectic Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme du Sud Charente

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