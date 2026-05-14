Concert Ze Dogs et Yarol Poupaud Le Coupe Gorge Parthenay

Parthenay

Concert Ze Dogs et Yarol Poupaud

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Ze Dogs groupe Rock né au Coupe Gorge, devenu mythique et qui déchire !

Yarol Poupaud Ancien guitariste de Johnny Halliday, un DRH dirait qu’il a un CV long comme le bras. Tour à tour cofondateur de FFF, guitariste et producteur pour Niagara, Bazbaz…, compositeur de musique de films, directeur artistique et lead guitare pour Jojo, Yarol Poupaud joue aussi solo toutes les musiques qu’il aime et elles ne viennent pas seulement du blues. Un touche-à-tout plein d’énergie qui regarde aussi bien en direction de la soul et du funk que vers le rock et l’afro beat. .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

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English :

L’événement Concert Ze Dogs et Yarol Poupaud Parthenay a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Parthenay Gâtine