Concert ZENTONE + Amiby Cité de la Musique Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Concert ZENTONE + Amiby

Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

enfants de moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:30:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Né de la fusion entre Zenzile et High Tone, deux piliers de la scène dub française, Zentone est l’incarnation parfaite d’une expérimentation sonore collective sans limites !

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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

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English : Concert ZENTONE + Amiby

Born from the merger of Zenzile and High Tone—two pillars of the French dub scene—Zentone is the perfect embodiment of boundless collective sonic experimentation!

L’événement Concert ZENTONE + Amiby Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme