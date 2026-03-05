Concert Zentone + Dub Shepherds DJ Set feat Junior Roy + Nofa Sound System La Sirène La Rochelle

Concert Zentone + Dub Shepherds DJ Set feat Junior Roy + Nofa Sound System

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Zentone, c’est ça. Un projet qui réunit deux visions du dub, tout en assumant ses contradictions et ses explorations sonores sans limites.

.

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Zentone is just that. A project that brings together two visions of dub, while embracing its contradictions and limitless sonic explorations.

L’événement Concert Zentone + Dub Shepherds DJ Set feat Junior Roy + Nofa Sound System La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-05 par Nous La Rochelle