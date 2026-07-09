Concert Zônes de l’ensemble Zones Le Pavillon de la Sirène Paris

samedi 10 octobre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris

Informations pratiques

Zones en construction.

Zones de rêves, de partage, d’écoute.

Zones où réflexions et musique se font écho.

Zones où sons acoustiques et électroniques se mêlent.

Quatres musiciens cherchent à faire entendre des textes, des paroles, des pensées de femmes.

Des voix nécessaires, engagées, profondes, poétiques, pertinentes.

Empruntant aux différents courants musicaux liés à la voix parlée, de la musique concrète au slam, en passant par le sample dans le hip-hop, le quartet imagine une musique hybride qui porte ces différentes voix, entre musique minimaliste, pop et jazz contemporain.

Quatre musicien.ne.s tissent un univers entre jazz, pop minimaliste et électronique. Voix de femmes, textes engagés, slam, poésie, rêve, partage et réflexion se rencontrent dans une création signée Rozann Bézier.

Le samedi 10 octobre 2026

de 20h00 à 21h00

payant

12€ tarif plein, 8€ tarif réduit, 5€ enfant jusqu’à 12 ans

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-10T23:00:00+02:00

fin : 2026-10-11T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-10T20:00:00+02:00_2026-10-10T21:00:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris

+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/



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