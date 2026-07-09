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Concert Zônes de l’ensemble Zones Le Pavillon de la Sirène Paris

samedi 10 octobre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris

Concert Zônes de l’ensemble Zones Le Pavillon de la Sirène Paris

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Le Pavillon de la Sirène
Adresse
20 rue Dareau
Ville
75014 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>12€ tarif plein, 8€ tarif réduit, 5€ enfant jusqu'à 12 ans</p>

Zones en construction.

Zones de rêves, de partage, d’écoute.

Zones où réflexions et musique se font écho.

Zones où sons acoustiques et électroniques se mêlent.

Quatres musiciens cherchent à faire entendre des textes, des paroles, des pensées de femmes.

Des voix nécessaires, engagées, profondes, poétiques, pertinentes.

Empruntant aux différents courants musicaux liés à la voix parlée, de la musique concrète au slam, en passant par le sample dans le hip-hop, le quartet imagine une musique hybride qui porte ces différentes voix, entre musique minimaliste, pop et jazz contemporain.

Quatre musicien.ne.s tissent un univers entre jazz, pop minimaliste et électronique. Voix de femmes, textes engagés, slam, poésie, rêve, partage et réflexion se rencontrent dans une création signée Rozann Bézier.
Le samedi 10 octobre 2026
de 20h00 à 21h00
payant

12€ tarif plein, 8€ tarif réduit, 5€ enfant jusqu’à 12 ans

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T23:00:00+02:00
fin : 2026-10-11T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T20:00:00+02:00_2026-10-10T21:00:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau  75014 Paris
+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/


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