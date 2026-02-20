Concerto en 37 1/2 Boom’Structur | Maison de la Culture Maison de la Culture Salle Boris Vian Clermont-Ferrand
Concerto en 37 1/2 Boom'Structur | Maison de la Culture
Maison de la Culture Salle Boris Vian Clermont-Ferrand
jeudi 30 avril 2026.
Concerto en 37 1/2 Boom’Structur | Maison de la Culture
Maison de la Culture Salle Boris Vian
5 rue Abbé-de-l 'Epée
Clermont-Ferrand
Puy-de-Dôme
Tarif : – – 30 EUR
Tarifs à choix libre
Début : 2026-04-30 20:00:00
fin : 2026-04-30 21:00:00
2026-04-30
Boom’Structur CDCN vous invite dans le cadre de sa programmation Le temps d’un SLOW Flamenco à découvrir le second spectacle de l’artiste Ana Pérez Concerto en 37 1/2.
+33 6 76 24 03 07
contact@boomstructur.fr
English :
As part of its Le temps d’un SLOW Flamenco program, Boom’Structur CDCN invites you to discover Ana Pérez’s second show: Concerto en 37 1/2.
