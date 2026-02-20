Concerto en 37 1/2 Boom’Structur | Maison de la Culture Maison de la Culture Salle Boris Vian Clermont-Ferrand

Concerto en 37 1/2 Boom’Structur | Maison de la Culture

Maison de la Culture Salle Boris Vian 5 rue Abbé-de-l ‘Epée Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – – 30 EUR

Tarifs à choix libre

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30 21:00:00

2026-04-30

Boom’Structur CDCN vous invite dans le cadre de sa programmation Le temps d’un SLOW Flamenco à découvrir le second spectacle de l’artiste Ana Pérez Concerto en 37 1/2.

As part of its Le temps d’un SLOW Flamenco program, Boom’Structur CDCN invites you to discover Ana Pérez’s second show: Concerto en 37 1/2.

