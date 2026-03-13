Cénevières

Concerts 2 Cœurs au Château de Cénevières

668 Le Château Cénevières Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Chantier Voix (Limogne, 46) et le choeur des Insolites (Lazenay, 18) vous proposent un CONCERT 2 CHOEURS le 6 juin 2026 à 20h30 au Château de Cénevières (46330), l'occasion de partager un moment musical avec deux groupes vocaux.

Chantier Voix (Limogne, 46) et le choeur des Insolites (Lazenay, 18) vous proposent un CONCERT 2 CHOEURS le 6 juin 2026 à 20h30 au Château de Cénevières (46330), l'occasion de partager un moment musical avec deux groupes vocaux.

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668 Le Château Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 7 83 52 77 90

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English :

Chantier Voix (Limogne, 46) and le choeur des Insolites (Lazenay, 18) offer you a CONCERT 2 CHOEURS on June 6, 2026 at 8:30 pm at the Château de Cénevières (46330), the opportunity to share a musical moment with two vocal groups.

L’événement Concerts 2 Cœurs au Château de Cénevières Cénevières a été mis à jour le 2026-05-19 par OT CVL Lalbenque Limogne