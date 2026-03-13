Cénevières

Projection par Latitude, les amis de Barbara Phillips Dans les gouffres à fossiles du Quercy

390 route de Calvignac Cénevières Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le film suit les recherches d’un groupe de scientifiques, entre le Quercy et l’Institut des sciences de l’évolution de Montpellier

Le film suit les recherches d’un groupe de scientifiques, entre le Quercy et l’Institut des sciences de l’évolution de Montpellier.

En présence du réalisateur, de représentants de la Réserve naturelle d'intérêt géologique du Lot, de scientifiques de l'université de Montpellier et du président des Phosphatières du Quercy, Thierry Pélissié.

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390 route de Calvignac Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 6 45 70 75 16 contact@latitudebarbara.net

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English :

The film follows the research of a group of scientists between the Quercy region and the Institut des sciences de l?évolution in Montpellier

L’événement Projection par Latitude, les amis de Barbara Phillips Dans les gouffres à fossiles du Quercy Cénevières a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cahors Vallée du Lot