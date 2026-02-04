Festival Femmes debout Projection du film Mother (Teresa) Cénevières

Festival Femmes debout Projection du film Mother (Teresa)

390 Route de Calvignac Cénevières Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

“Femmes Debout” célèbre la force, la résilience et la liberté des femmes dans leur quête d’existence et de réalisation

“Femmes Debout” célèbre la force, la résilience et la liberté des femmes dans leur quête d’existence et de réalisation. À travers 6 films de fiction ou biopic, le festival explore les parcours de femmes qui refusent la soumission, défient les normes et choisissent de se réinventer. Des grandes figures historiques aux héroïnes du quotidien, ces récits mettent en lumière le courage, la résistance et la sororité féminine face aux obstacles sociaux, culturels et patriarcaux.

Le fil rouge du festival repose sur la mise en lumière des femmes comme actrices de leur destin, qu’elles soient confrontées à la violence, à la marginalisation, à des contraintes institutionnelles ou à des expériences intimes. Toutes les protagonistes incarnent une affirmation de soi, un refus de l’effacement et une volonté de se réaliser pleinement.

À travers ces six films nous traverserons des univers très différents le burlesque, le drame, la spiritualité, la quête intérieure, l’amour, le deuil, la reconstruction.

De la solidarité explosive de Rebelles au chemin spirituel de Teresa (Mother), de l’affirmation identitaire de Rosalie aux quêtes intimes de Shambhala, Portrait de la jeune fille en feu et Voyage en Chine, le festival éclaire des héroïnes qui marchent, se relèvent et se réinventent.

Des parcours puissants, sensibles et profondément humains.

.

390 Route de Calvignac Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 5 65 22 44 26 alb46@orange.fr

English :

