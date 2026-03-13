Chill Friday & Electro Chill Cénevières
Chill Friday & Electro Chill Cénevières vendredi 17 juillet 2026.
Cénevières
Chill Friday & Electro Chill
Lieu-dit Le Paradou Cénevières Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-19 2026-07-31 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-09 2026-08-14 2026-08-29
Programmation éclectique de musique style world guinguette les vendredis et de Dj's les dimanches.
Programmation éclectique de musique style world guinguette les vendredis et de Dj's les dimanches.
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Lieu-dit Le Paradou Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 5 81 42 95 00 camping.cenevieres@gmail.com
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English :
Eclectic program of world guinguette-style music on Fridays and Dj's on Sundays.
L’événement Chill Friday & Electro Chill Cénevières a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cahors Vallée du Lot
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