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Chill Friday & Electro Chill Cénevières

Chill Friday & Electro Chill Cénevières

Chill Friday & Electro Chill Cénevières vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Lieu-dit Le Paradou

Ville : 46330 Cénevières

Département : Lot

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Participation libre

Cénevières

Chill Friday & Electro Chill

Lieu-dit Le Paradou Cénevières Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-19 2026-07-31 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-09 2026-08-14 2026-08-29

Programmation éclectique de musique style world guinguette les vendredis et de Dj's les dimanches.

Programmation éclectique de musique style world guinguette les vendredis et de Dj's les dimanches.

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Lieu-dit Le Paradou Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 5 81 42 95 00  camping.cenevieres@gmail.com

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English :

Eclectic program of world guinguette-style music on Fridays and Dj's on Sundays.

L’événement Chill Friday & Electro Chill Cénevières a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cahors Vallée du Lot

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