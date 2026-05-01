Cénevières

Soirée festive et dansante

Cénevières Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

The Folksoul Duo et Claire Aberlenc

Restauration sur place buvette.

The Folksoul Duo et Claire Aberlenc

Restauration sur place buvette.

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Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 6 81 53 40 03 culture.cenevieres@gmail.com

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English :

The Folksoul Duo and Claire Aberlenc

Catering on site refreshment bar.

L’événement Soirée festive et dansante Cénevières a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cahors Vallée du Lot