Soirée festive et dansante Cénevières
Soirée festive et dansante Cénevières samedi 30 mai 2026.
Cénevières
Soirée festive et dansante
Cénevières Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
The Folksoul Duo et Claire Aberlenc
Restauration sur place buvette.
The Folksoul Duo et Claire Aberlenc
Restauration sur place buvette.
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Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 6 81 53 40 03 culture.cenevieres@gmail.com
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English :
The Folksoul Duo and Claire Aberlenc
Catering on site refreshment bar.
L’événement Soirée festive et dansante Cénevières a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cahors Vallée du Lot