Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée festive et dansante Cénevières

Soirée festive et dansante Cénevières

Soirée festive et dansante Cénevières samedi 30 mai 2026.

Ville : 46330 Cénevières

Département : Lot

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Participation libre

Cénevières

Soirée festive et dansante

Cénevières Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

The Folksoul Duo et Claire Aberlenc

Restauration sur place buvette.

The Folksoul Duo et Claire Aberlenc

Restauration sur place buvette.

  .

Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 6 81 53 40 03  culture.cenevieres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Folksoul Duo and Claire Aberlenc

Catering on site refreshment bar.

L’événement Soirée festive et dansante Cénevières a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cahors Vallée du Lot

À voir aussi à Cénevières (Lot)