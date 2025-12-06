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Concerts à l’Auberge des Pêcheurs La Celle-Dunoise

Concerts à l’Auberge des Pêcheurs La Celle-Dunoise

Concerts à l’Auberge des Pêcheurs La Celle-Dunoise vendredi 17 juillet 2026.

Adresse
2 rue des pradelles
Ville
23800 La Celle-Dunoise
Département
Creuse
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Tarif
3.5 3.5 Tarif de base plein tarif

La Celle-Dunoise

Concerts à l’Auberge des Pêcheurs

2 rue des pradelles La Celle-Dunoise Creuse

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-07-17 2026-08-01 2026-08-14 2026-08-29

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Concerts dans le jardin, tarif 3,50€ , réservation conseillée
Rens 05 55 89 02 45 .   .

2 rue des pradelles La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 02 45  aubergedespecheurs@yahoo.fr

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English : Concerts à l’Auberge des Pêcheurs

L’événement Concerts à l’Auberge des Pêcheurs La Celle-Dunoise a été mis à jour le 2026-06-22 par Creuse Tourisme

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