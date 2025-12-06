Concerts à l’Auberge des Pêcheurs La Celle-Dunoise
Concerts à l’Auberge des Pêcheurs La Celle-Dunoise vendredi 17 juillet 2026.
La Celle-Dunoise
Concerts à l’Auberge des Pêcheurs
2 rue des pradelles La Celle-Dunoise Creuse
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-01 2026-08-14 2026-08-29
Ne manquez pas les prochains concerts de l’Auberge des pêcheurs durant l’été
Concerts dans le jardin, tarif 3,50€ , réservation conseillée
Rens 05 55 89 02 45 . .
2 rue des pradelles La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 02 45 aubergedespecheurs@yahoo.fr
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English : Concerts à l’Auberge des Pêcheurs
L’événement Concerts à l’Auberge des Pêcheurs La Celle-Dunoise a été mis à jour le 2026-06-22 par Creuse Tourisme
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