Concerts à l’Auberge des Pêcheurs La Celle-Dunoise vendredi 17 juillet 2026.

La Celle-Dunoise

Concerts à l’Auberge des Pêcheurs

2 rue des pradelles La Celle-Dunoise Creuse

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-01 2026-08-14 2026-08-29

Ne manquez pas les prochains concerts de l’Auberge des pêcheurs durant l’été

Concerts dans le jardin, tarif 3,50€ , réservation conseillée

Rens 05 55 89 02 45 . .

2 rue des pradelles La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 02 45 aubergedespecheurs@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concerts à l’Auberge des Pêcheurs

L’événement Concerts à l’Auberge des Pêcheurs La Celle-Dunoise a été mis à jour le 2026-06-22 par Creuse Tourisme