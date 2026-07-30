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Concerts classiques: concert du nouvel an Orchestre National de Mulhouse THEATRE DE LA ROTONDE Thaon-les-Vosges

dimanche 10 janvier 2027 · THEATRE DE LA ROTONDE · Thaon-les-Vosges

Concerts classiques: concert du nouvel an Orchestre National de Mulhouse THEATRE DE LA ROTONDE Thaon-les-Vosges

Informations pratiques

Début
dimanche 10 janvier 2027
Fin
dimanche 10 janvier 2027
Heure de début
16:00:00
Lieu
THEATRE DE LA ROTONDE
Adresse
Pierre de Coubertin
Ville
88150 Thaon-les-Vosges
Département
Vosges
Tarif
36 Tarif de base plein tarif

Thaon-les-Vosges

Concerts classiques: concert du nouvel an Orchestre National de Mulhouse

THEATRE DE LA ROTONDE Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
36
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2027-01-10 16:00:00
fin : 2027-01-10 18:00:00

Date(s) :
2027-01-10

Fêtons l’An neuf!

Soliste Thé Ould, accordéon Direction Bastien Stil
L’Accordéon Symphonique

Réservation, billetterie: Office de tourisme d’Epinal et de sa Région, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.frTout public
36  .

THEATRE DE LA ROTONDE Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32 

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English :

Let’s Ring in the New Year!

Soloist: Th%E9 Ould, accordion Conductor: Bastien Stil
The Symphonic Accordion

Reservations and tickets: Epinal and Region Tourist Office, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.fr

L’événement Concerts classiques: concert du nouvel an Orchestre National de Mulhouse Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-07-30 par OT EPINAL ET SA REGION

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