Concerts classiques: concert du nouvel an Orchestre National de Mulhouse THEATRE DE LA ROTONDE Thaon-les-Vosges

dimanche 10 janvier 2027 · THEATRE DE LA ROTONDE · Thaon-les-Vosges

Informations pratiques

Thaon-les-Vosges

Concerts classiques: concert du nouvel an Orchestre National de Mulhouse

THEATRE DE LA ROTONDE Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

36

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2027-01-10 16:00:00

fin : 2027-01-10 18:00:00

Date(s) :

2027-01-10

Fêtons l’An neuf!

Soliste Thé Ould, accordéon Direction Bastien Stil

L’Accordéon Symphonique

Réservation, billetterie: Office de tourisme d’Epinal et de sa Région, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.frTout public

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THEATRE DE LA ROTONDE Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

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English :

Let’s Ring in the New Year!

Soloist: Th%E9 Ould, accordion Conductor: Bastien Stil

The Symphonic Accordion

Reservations and tickets: Epinal and Region Tourist Office, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.fr

L’événement Concerts classiques: concert du nouvel an Orchestre National de Mulhouse Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-07-30 par OT EPINAL ET SA REGION