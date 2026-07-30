Concerts classiques: concert du nouvel an Orchestre National de Mulhouse THEATRE DE LA ROTONDE Thaon-les-Vosges
dimanche 10 janvier 2027 · THEATRE DE LA ROTONDE · Thaon-les-Vosges
Informations pratiques
Thaon-les-Vosges
Concerts classiques: concert du nouvel an Orchestre National de Mulhouse
THEATRE DE LA ROTONDE Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
36
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2027-01-10 16:00:00
fin : 2027-01-10 18:00:00
Date(s) :
2027-01-10
Fêtons l’An neuf!
Soliste Thé Ould, accordéon Direction Bastien Stil
L’Accordéon Symphonique
Réservation, billetterie: Office de tourisme d’Epinal et de sa Région, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.frTout public
36 .
THEATRE DE LA ROTONDE Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let’s Ring in the New Year!
Soloist: Th%E9 Ould, accordion Conductor: Bastien Stil
The Symphonic Accordion
Reservations and tickets: Epinal and Region Tourist Office, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.fr
L’événement Concerts classiques: concert du nouvel an Orchestre National de Mulhouse Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-07-30 par OT EPINAL ET SA REGION
À voir aussi à Thaon-Les-Vosges (Vosges)
- Karaoké géant rue de coubertin Thaon-les-Vosges 22 août 2026
- Nuit des étoiles rue pierre de coubertin Thaon-les-Vosges 22 août 2026
- Vide Grenier de Girmont & fête patronale rue de Lorraine Thaon-les-Vosges 13 septembre 2026
- La petite histoire du nom de nos communes Thaon-les-Vosges 18 septembre 2026
- Concerts classiques Epinal Orchestre National de Mulhouse Théâtre de la Rotonde Thaon-les-Vosges 20 septembre 2026