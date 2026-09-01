Concerts d’automne à la Barakozart Saint-Quirin
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Quirin
Informations pratiques
Saint-Quirin
Concerts d’automne à la Barakozart
rue du Stade Stade municipal Saint-Quirin Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19 23:59:00
Date(s) :
2026-09-19
Nouvelle soirée concerts d’automne à la Barakozart, à ne pas manquer !
Au programme, El bigoudi (reprises de têtes, un joyeux trio qui revisite des morceaux en mêlant accordéon, batterie, voix et trompette) ; Le Projet Spaghetti (chansons italiennes sauce lorraine) ; Président Routine (punk rock français).
Il y aura une buvette et de la restauration sur place.Tout public
5 .
rue du Stade Stade municipal Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est asso.parenthese@barakozart.fr
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English :
Another fall concert night at Barakozart—don’t miss it!
On the program: El Bigoudi (cover songs—a cheerful trio that reimagines tunes by blending accordion, drums, vocals, and trumpet) ; Le Projet Spaghetti (Italian songs with a Lorraine twist); Président Routine (French punk rock).
Refreshments and food will be available on site.
L’événement Concerts d’automne à la Barakozart Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-08-27 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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