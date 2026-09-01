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AGENDA · Saint-Quirin

Concerts d’automne à la Barakozart Saint-Quirin

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Quirin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
rue du Stade Stade municipal
Ville
57560 Saint-Quirin
Département
Moselle
Tarif
5 Tarif de base plein tarif

Saint-Quirin

Concerts d’automne à la Barakozart

rue du Stade Stade municipal Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19 23:59:00

Date(s) :
2026-09-19

Nouvelle soirée concerts d’automne à la Barakozart, à ne pas manquer !
Au programme, El bigoudi (reprises de têtes, un joyeux trio qui revisite des morceaux en mêlant accordéon, batterie, voix et trompette) ; Le Projet Spaghetti (chansons italiennes sauce lorraine) ; Président Routine (punk rock français).
Il y aura une buvette et de la restauration sur place.Tout public
5  .

rue du Stade Stade municipal Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est   asso.parenthese@barakozart.fr

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English :

Another fall concert night at Barakozart—don’t miss it!
On the program: El Bigoudi (cover songs—a cheerful trio that reimagines tunes by blending accordion, drums, vocals, and trumpet) ; Le Projet Spaghetti (Italian songs with a Lorraine twist); Président Routine (French punk rock).
Refreshments and food will be available on site.

L’événement Concerts d’automne à la Barakozart Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-08-27 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD

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