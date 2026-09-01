Informations pratiques

Saint-Quirin

Concerts d’automne à la Barakozart

rue du Stade Stade municipal Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19 23:59:00

Date(s) :

2026-09-19

Nouvelle soirée concerts d’automne à la Barakozart, à ne pas manquer !

Au programme, El bigoudi (reprises de têtes, un joyeux trio qui revisite des morceaux en mêlant accordéon, batterie, voix et trompette) ; Le Projet Spaghetti (chansons italiennes sauce lorraine) ; Président Routine (punk rock français).

Il y aura une buvette et de la restauration sur place.Tout public

5 .

rue du Stade Stade municipal Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est asso.parenthese@barakozart.fr

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English :

Another fall concert night at Barakozart—don’t miss it!

On the program: El Bigoudi (cover songs—a cheerful trio that reimagines tunes by blending accordion, drums, vocals, and trumpet) ; Le Projet Spaghetti (Italian songs with a Lorraine twist); Président Routine (French punk rock).

Refreshments and food will be available on site.

L’événement Concerts d’automne à la Barakozart Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-08-27 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD