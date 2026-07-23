Visite guidée d’un site gallo-romain, Site Gallo-Romain de la Croix-Guillaume, Saint-Quirin

Informations pratiques

Visite guidée d’un site gallo-romain Dimanche 20 septembre, 10h00 Site Gallo-Romain de la Croix-Guillaume Moselle

gratuit et pas de limite de personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Les visites mettront l’accent sur la préservation des vestiges archéologiques en forêt, depuis leur fouille jusqu’à leur mise en valeur. Le nouveau parcours de découverte initié par l’ARAPS, depuis le site de la Croix Guillaume jusqu’au site du Sauvageon sera évoqué, ainsi que le rôle primordial des bénévoles dans la conception et la réalisation de ce projet.

Site Gallo-Romain de la Croix-Guillaume Saint-Quirin, 57560 Saint-Quirin, France Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est 0387086590 https://www.tourisme-sarrebourg.fr/sit/848143929-la-croix-guillaume/ Le site concentre sur un même plateau l’ensemble des fonctions d’un hameau antique : habitat, activités économiques, culte et nécropole. Il illustre l’occupation des hauteurs vosgiennes à l’époque gallo-romaine, du 1er au IIIe siècle après Jésus-Christ. Situé à quelques kilomètres à l’est du village, dans la forêt domaniale de Saint-Quirin, le site est accessible en voiture (10 mn de marche), ou bien à pied (3/4 d’heure de St-Quirin). A pied, au départ de la mairie, en direction du plan d’eau, suivre le balisage « anneau jaune » (circulaire des 7 roses) jusqu’au carrefour de la « Croix Guillaume », puis le GR5 sur 200m. En voiture, direction Lettenbach, Abreschviller. Au col de « Deux-Croix », prendre la route des « 4 chemins ». Se garer à l’entrée du chemin de la « Croix Guillaume » et suivre le balisage « anneau jaune » jusqu’au carrefour de la Croix Guillaume » puis le GR5 sur 200m. Le site est fléché.

visite guidée du site gallo-romain.

©Anne Barrau