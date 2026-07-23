Visite guidée de la nécropole du Sauvageon, Nécropole gallo-romaine du Sauvageon, Saint-Quirin
samedi 19 septembre 2026 · Nécropole gallo-romaine du Sauvageon · Saint-Quirin
Informations pratiques
Visite guidée de la nécropole du Sauvageon Samedi 19 septembre, 14h00 Nécropole gallo-romaine du Sauvageon Moselle
pas de limite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite guidée de la nécropole du Sauvageon.
La visite presentera les résultats des fouilles qui se sont déroulées durant 3 ans et l’avancement du projet de valorisation du site en cours, ainsi que le projet de parcours de la Croix Guillaume au Sauvageon.
Nécropole gallo-romaine du Sauvageon Route forestière de Vasperviller 57560 Saint-Quirin Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est 0684918617 La nécropole gallo-romaine a fait l’objet d’une fouille archéologique programmée de 2020 à 2022. Elle a révélé la présence de 8 sépultures à crémation dont 7 d’adolescents.
Un mobilier important y a été découvert (stèles funéraires, céramique,verre), en particulier deux bas-reliefs d’Epona déposés en offrande à proximité d’un monument circulaire. gratuit, parking à 200 m.
Visite guidée de la nécropole du Sauvageon.
©D.Heckenbenner
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