Visite guidée de la nécropole du Sauvageon, Nécropole gallo-romaine du Sauvageon, Saint-Quirin

Informations pratiques

Visite guidée de la nécropole du Sauvageon Samedi 19 septembre, 14h00 Nécropole gallo-romaine du Sauvageon Moselle

pas de limite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite guidée de la nécropole du Sauvageon.

La visite presentera les résultats des fouilles qui se sont déroulées durant 3 ans et l’avancement du projet de valorisation du site en cours, ainsi que le projet de parcours de la Croix Guillaume au Sauvageon.

Nécropole gallo-romaine du Sauvageon Route forestière de Vasperviller 57560 Saint-Quirin Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est 0684918617 La nécropole gallo-romaine a fait l’objet d’une fouille archéologique programmée de 2020 à 2022. Elle a révélé la présence de 8 sépultures à crémation dont 7 d’adolescents.

Un mobilier important y a été découvert (stèles funéraires, céramique,verre), en particulier deux bas-reliefs d’Epona déposés en offrande à proximité d’un monument circulaire. gratuit, parking à 200 m.

Visite guidée de la nécropole du Sauvageon.

©D.Heckenbenner