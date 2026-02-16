Concerts d’automne de l’Orchestre Français des Jeunes Saline royale Arc-et-Senans

Concerts d’automne de l’Orchestre Français des Jeunes Saline royale Arc-et-Senans dimanche 1 novembre 2026.

Concerts d’automne de l’Orchestre Français des Jeunes

Saline royale D17 Arc-et-Senans Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01
fin : 2026-11-01

Date(s) :
2026-11-01

Sous la baguette de Amandine Beyer, l’Orchestre Français des Jeunes s’empare du répertoire classique, pour un concert grandiose au cœur de la salle Claude-Nicolas Ledoux.
—————————————————————————————
Direction musicale Amandine Beyer

Programme du concert:
A venir
————————————————————————
Pour les personnes à mobilité réduite et les enfants de de 6 ans, merci de prendre contact par email ou par téléphone:
billetterie@salineroyale.com 03 81 54 45 45

Ouverture des portes 45 min avant le concert.   .

Saline royale D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45  billetterie@salineroyale.com

English : Concerts d’automne de l’Orchestre Français des Jeunes

