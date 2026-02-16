Concerts d’automne de l’Orchestre Français des Jeunes Saline royale Arc-et-Senans
Concerts d’automne de l’Orchestre Français des Jeunes Saline royale Arc-et-Senans dimanche 1 novembre 2026.
Sous la baguette de Amandine Beyer, l’Orchestre Français des Jeunes s’empare du répertoire classique, pour un concert grandiose au cœur de la salle Claude-Nicolas Ledoux.
Direction musicale Amandine Beyer
Programme du concert:
A venir
Pour les personnes à mobilité réduite et les enfants de de 6 ans, merci de prendre contact par email ou par téléphone:
billetterie@salineroyale.com 03 81 54 45 45
Ouverture des portes 45 min avant le concert. .
Saline royale D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com
