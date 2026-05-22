Concerts de Cancre & Arcadie Soirées Transats Carantec
Concerts de Cancre & Arcadie Soirées Transats Carantec mardi 14 juillet 2026.
Carantec
Concerts de Cancre & Arcadie Soirées Transats
Jardin du verger Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Les soirées transats vous proposent des concerts en fin d’après-midi, en retour de plage, pour l’apéritif !
Arcadie
Cancre
Présence sur place de la brasserie graphique, brasserie artisanale locale, pour la buvette, d’un bar à huîtres et d’un food truck pour la restauration.
En cas de pluie, report salle du Kelenn. .
Jardin du verger Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 30
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English :
L’événement Concerts de Cancre & Arcadie Soirées Transats Carantec a été mis à jour le 2026-05-22 par OT BAIE DE MORLAIX
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