Carantec

Concerts de Cancre & Arcadie Soirées Transats

Jardin du verger Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Les soirées transats vous proposent des concerts en fin d’après-midi, en retour de plage, pour l’apéritif !

Arcadie

Cancre

Présence sur place de la brasserie graphique, brasserie artisanale locale, pour la buvette, d’un bar à huîtres et d’un food truck pour la restauration.

En cas de pluie, report salle du Kelenn. .

Jardin du verger Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concerts de Cancre & Arcadie Soirées Transats Carantec a été mis à jour le 2026-05-22 par OT BAIE DE MORLAIX