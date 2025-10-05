Châteauneuf

Concerts de Clarinettes

Châteauneuf et Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Châteauneuf Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

9ème Clarinettes Rendez-vous des concerts de clarinettes avec les clarinettistes du Massif Central et les élèves du Conservatoire de Clermont-Ferrand, sous la direction de Béatrice Berne.

Trois concerts charmants, de Châteauneuf à Saint-Maurice les Châteauneuf, pour découvrir les facettes de la clarinette et de jeunes interprètes, venus d’Auvergne pour offrir leurs talents.

Un programme délicieux et coloré sous la subtile direction de Béatrice Berne, lauréate de nombreux concours internationaux et professeure titulaire du C.A.

A 14h30 Concert à l’église de Châteauneuf .

A 15h30 concerts à l’église de Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, puis à 18h à la chapelle de Saint-Maurice avec les expositions en choeur pour ouvrir et accompagner le vernissage.

Libre participation aux frais de cette journée offerte par le Festival de Bourgogne du Sud. Direction artistique Martine Chifflot. .

Châteauneuf et Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 36 41 42 arcane17desarts@orange.fr

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English : Concerts de Clarinettes

L’événement Concerts de Clarinettes Châteauneuf a été mis à jour le 2026-05-04 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais