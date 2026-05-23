Rencontre à Savourer au château de Châteauneuf visite du village avec Mathias Boudot Le château Châteauneuf
Rencontre à Savourer au château de Châteauneuf visite du village avec Mathias Boudot Le château Châteauneuf samedi 27 juin 2026.
Châteauneuf
Rencontre à Savourer au château de Châteauneuf visite du village avec Mathias Boudot
Le château 3 place aux Porcs Châteauneuf Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Pour les Journées de Patrimoine de Pays et des Moulins, rencontrez gratuitement le samedi 27 juin à 15h, Mathias Boudot, guide conférencier, pour une visite du village. Suivez le guide et découvrez l’histoire et les secrets de Châteauneuf, liés à la forteresse médiévale. À l’issue de la présentation, dégustez des spécialités locales fournies par la Maison de Pays de Pouilly-en-Auxois. Visite gratuite, sur réservation, dans la limite des places disponibles. .
Le château 3 place aux Porcs Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 21 89 chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr
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L’événement Rencontre à Savourer au château de Châteauneuf visite du village avec Mathias Boudot Châteauneuf a été mis à jour le 2026-05-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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