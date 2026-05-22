Tours et détours ! Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins au Château de Châteauneuf Le château Châteauneuf
Tours et détours ! Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins au Château de Châteauneuf Le château Châteauneuf samedi 27 juin 2026.
Châteauneuf
Tours et détours ! Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins au Château de Châteauneuf
Le château 3 place aux Porcs Châteauneuf Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-28 17:30:00
Date(s) :
2026-06-27
À l’occasion des Journées de Patrimoine de Pays, visitez gratuitement des espaces d’ordinaire inaccessibles au public. Venez admirer l’intérieur de la tour de la porte, récemment restaurée, avec son époustouflante charpente en enrayure. Profitez de promenades autour du château pour le contempler sous un nouvel angle. Le samedi à 15 h, découvrez les secrets du village de Châteauneuf avec Mathias Boudot, guide-conférencier professionnel ! Samedi 27 et dimanche 28 juin, venez prendre gratuitement votre billet à l’accueil pour participer à ces visites guidées. .
Le château 3 place aux Porcs Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 21 89 chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr
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English : Tours et détours ! Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins au Château de Châteauneuf
L’événement Tours et détours ! Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins au Château de Châteauneuf Châteauneuf a été mis à jour le 2026-05-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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