Concours de pétanque et guinguette Châteauneuf
Concours de pétanque et guinguette Châteauneuf dimanche 12 juillet 2026.
Châteauneuf
Concours de pétanque et guinguette
Place des Marronniers Châteauneuf Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
concours de pétanque inscriptions à 13h30 –
19 h 30 soirée guinguette avec repas 12 euros Réservation obligatoire
20 heures Jazz swing avec les impromptus
Quintet de Jazz Manouche, composé de quatre musiciens, les guitaristes Bruno Feugère, Patrick Perroton, Jean-Albert Camerlynck, Hippolyte Hamelin et le contrebassiste Luc Lorimy. Cet ensemble est reconnu dans la région. C’est un jazz généreux, joyeux festif et brillant, comme l’exprime si bien le jazz Manouche ou le jazz swing. .
Place des Marronniers Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 52 22 24 amiseglisechateauneuf@gmail.com
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English : Concours de pétanque et guinguette
L’événement Concours de pétanque et guinguette Châteauneuf a été mis à jour le 2026-06-18 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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