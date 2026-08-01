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CONCERTS DE FIN DE STAGE D’ÉTÉ THEATRE JEAN PIAT Canet-en-Roussillon

mercredi 26 août 2026 · THEATRE JEAN PIAT · Canet-en-Roussillon

CONCERTS DE FIN DE STAGE D’ÉTÉ THEATRE JEAN PIAT Canet-en-Roussillon

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
THEATRE JEAN PIAT
Adresse
3 rue Joseph Lafon
Ville
66140 Canet-en-Roussillon
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Canet-en-Roussillon

CONCERTS DE FIN DE STAGE D’ÉTÉ

THEATRE JEAN PIAT 3 rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 16:00:00
fin : 2026-08-26 19:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Une journée, trois rendez-vous, des dizaines de voix et de musiciens venez découvrir le spectacle vivant dans toute sa richesse lors des concerts de fin de stage !
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THEATRE JEAN PIAT 3 rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie   contact@chateaudelesparrou.fr

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English :

One day, three performances, dozens of voices and musicians: come experience the full richness of live performance at the end-of-workshop concerts!

L’événement CONCERTS DE FIN DE STAGE D’ÉTÉ Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-08-23 par MAIRIE CANET

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