CONCERTS DE FIN DE STAGE D’ÉTÉ THEATRE JEAN PIAT Canet-en-Roussillon
mercredi 26 août 2026 · THEATRE JEAN PIAT · Canet-en-Roussillon
Informations pratiques
Canet-en-Roussillon
CONCERTS DE FIN DE STAGE D’ÉTÉ
THEATRE JEAN PIAT 3 rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 16:00:00
fin : 2026-08-26 19:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Une journée, trois rendez-vous, des dizaines de voix et de musiciens venez découvrir le spectacle vivant dans toute sa richesse lors des concerts de fin de stage !
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THEATRE JEAN PIAT 3 rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie contact@chateaudelesparrou.fr
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English :
One day, three performances, dozens of voices and musicians: come experience the full richness of live performance at the end-of-workshop concerts!
L’événement CONCERTS DE FIN DE STAGE D’ÉTÉ Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-08-23 par MAIRIE CANET
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