Canet-en-Roussillon

FESTA CATALANA

Port Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-30 09:30:00

fin : 2026-08-30 23:00:00

Date(s) :

2026-08-30 2026-08-31

Journée de la Catalanité avec au programme Folklore, sardanes, , rassemblement de géants, dégustations de produits Catalans.

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Port Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00

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English :

Journée de la Catalanité (Catalan Day): Folklore, sardanes, a gathering of giants, tastings of Catalan products.

L’événement FESTA CATALANA Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-04-08 par CANET TOURISME