FESTA CATALANA Canet-en-Roussillon
FESTA CATALANA Canet-en-Roussillon dimanche 30 août 2026.
Canet-en-Roussillon
FESTA CATALANA
Port Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-30 09:30:00
fin : 2026-08-30 23:00:00
Date(s) :
2026-08-30 2026-08-31
Journée de la Catalanité avec au programme Folklore, sardanes, , rassemblement de géants, dégustations de produits Catalans.
.
Port Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Journée de la Catalanité (Catalan Day): Folklore, sardanes, a gathering of giants, tastings of Catalan products.
L’événement FESTA CATALANA Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-04-08 par CANET TOURISME
À voir aussi à CANET-EN-ROUSSILLON (Pyrénées-Orientales)
- RENCONTRE À LA LIBRAIRIE VICTOR & MADELEINE DE BAIBA KURPNIECE Canet-en-Roussillon 25 avril 2026
- EXPOSITION EVOCATION LECTURE PUBLIQUE DES TEXTES PAR FRANCK MOREL Canet-en-Roussillon 26 avril 2026
- ATELIERS DU GOÛT AUTOUR DE L’OLIVE ! Galerie des Hospic Canet-en-Roussillon 2 mai 2026
- SPECTACLE EDELWEISS Canet-en-Roussillon 6 mai 2026
- FÊTE DE LA LIBERATION Canet-en-Roussillon 8 mai 2026