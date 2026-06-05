Concerts de l’été les jeudis des étangs Etang de Baye Bazolles jeudi 16 juillet 2026.

Bazolles

Concerts de l’été les jeudis des étangs

Etang de Baye Baye Bazolles Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-08-13 23:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-13

Venez écouter de la musique au bord de l’eau, les soirs d’été.

Concert festif, buvette et petite restauration sur place.

Jeudi 16 juillet au bord de la plage au niveau de la base de loisirs de Baye et jeudi 13 aout sur l’aire des tilleuls (à coté du restaurant La Marine) .

Etang de Baye Baye Bazolles 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 58 25 74

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English : Concerts de l’été les jeudis des étangs

L’événement Concerts de l’été les jeudis des étangs Bazolles a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Coeur de Nièvre