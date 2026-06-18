Concerts de Noël de la Maîtrise de Seine-Maritime Rue Pierre de Coubertin Yvetot
Concerts de Noël de la Maîtrise de Seine-Maritime Rue Pierre de Coubertin Yvetot vendredi 18 décembre 2026.
Yvetot
Concerts de Noël de la Maîtrise de Seine-Maritime
Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel des Vikings Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 20:30:00
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-18 2026-12-19
Venez écouter l’ensemble des chœurs de la Maîtrise de Seine-Maritime du chœur Vivace qui réunit les adultes en passant par les chœurs d’enfants du collège et du lycée, le chœur inclusif et le chœur de femmes. Le chœur Presto, sacré champion du monde en chant sacré en 2021 et double champion d’Europe en 2023, vous offrira également une partie de son répertoire. Un programme très varié autour des chants de Noël vous attend ! .
Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel des Vikings Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 97 95
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English : Concerts de Noël de la Maîtrise de Seine-Maritime
L’événement Concerts de Noël de la Maîtrise de Seine-Maritime Yvetot a été mis à jour le 2026-06-18 par Yvetot Normandie Tourisme
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