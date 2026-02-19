Concerts d’orgue Marché de Noël Église Notre-Dame Vouvant

Concerts d’orgue Marché de Noël

Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-28

Pendant le week-end du Marché de Noël de Vouvant cinq mini-concerts de 15 minutes pour les familles, par Virgile MONIN, professeur d’orgue au conservatoire de Tarbes.

Horaires communiqués en novembre

Entrée libre Libre participation aux frais

Accès du concert par la nef Théodelin Accès PMR

En association avec le Comité des fêtes de Vouvant .

Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the Vouvant Christmas Market weekend: five 15-minute mini-concerts for families, by Virgile MONIN, organ teacher at the Tarbes conservatory.

L’événement Concerts d’orgue Marché de Noël Vouvant a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin