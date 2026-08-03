CONCERTS DU NOUVEL AN HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

CONCERTS DU NOUVEL AN

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 68 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-31 20:00:00

fin : 2027-01-02 22:00:00

Date(s) :

2026-12-31 2027-01-01 2027-01-02

Des cotillons du Carnaval à l’éclat pailleté des tutus, la fête prend possession de la Halle aux grains sous mille formes pour ce concert du Nouvel An.

Les sonorités canailles inspirées par le Brésil du Bœuf sur le toit répondent à l’esprit joyeux du Capriccio italien, suivis par les morceaux choisis de grands ballets russes, Raimonda et Casse-Noisette. Au cœur de ce programme chatoyant, Marianne Crebassa, mezzo-soprano occitane, interprète une sélection des Chants d’Auvergne de Canteloube, une découverte pour l’Orchestre du Capitole qui n’a encore jamais donné ces mélodies chantées en langue d’oc. La baguette enflammée de Timur Zangiev apporte une touche de brillance supplémentaire à ce programme aux multiples couleurs. 5 .

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

From Carnival party favors to the glittering sparkle of tutus, the festivities take over the Halle aux Grains in a thousand different ways for this New Year’s concert.

L’événement CONCERTS DU NOUVEL AN Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE