Concerts du verger Ecomusée du Pays de la Cerise Fougerolles-Saint-Valbert
jeudi 6 août 2026 · Ecomusée du Pays de la Cerise · Fougerolles-Saint-Valbert
Informations pratiques
Fougerolles-Saint-Valbert
Concerts du verger
Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06 22:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Avec Lys Impala (soul, pop, folk), et Atouboudchan (bal pop festif).
Buvette et foodtruck sur place. .
Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 49 52 50
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English : Concerts du verger
L’événement Concerts du verger Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
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