Concerts du verger Ecomusée du Pays de la Cerise Fougerolles-Saint-Valbert

jeudi 6 août 2026 · Ecomusée du Pays de la Cerise · Fougerolles-Saint-Valbert

Informations pratiques

Fougerolles-Saint-Valbert

Concerts du verger

Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Avec Lys Impala (soul, pop, folk), et Atouboudchan (bal pop festif).

Buvette et foodtruck sur place. .

Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 49 52 50

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English : Concerts du verger

L’événement Concerts du verger Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD