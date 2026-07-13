AGENDA · Nantes99vues
Concerts du West Tour – Maison de quartier des Dervallières Maison de quartier des Dervallières Nantes
mercredi 26 août 2026 · Maison de quartier des Dervallières · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 18:30 –
Gratuit : oui Tout public
Pour célébrer la fin de la saison, rendez-vous pour un concert gratuit du groupe Dekonou, qui met à l’honneur la richesse des chants, des percussions et des danses traditionnelles togolaises.Rendez-vous le 26 août à 18h30 à la maison de quartier des Dervallières.
Maison de quartier des Dervallières Nantes 44100
Afficher la carte du lieu Maison de quartier des Dervallières et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Bal des pompiers 2026, Centre de Secours Gouzé, Nantes 13 juillet 2026
- Parkour – Estives, Esplanade Jacques Demy, Nantes 13 juillet 2026
- Destination Camping 2026 Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes 15 juillet 2026
- Initiation au BMX – Estives Pumptrack Nantes 15 juillet 2026
- Rendez-vous au jardin Chêne des anglais Jardin chêne des anglais Nantes 15 juillet 2026