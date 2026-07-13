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Concerts du West Tour – Maison de quartier des Dervallières Maison de quartier des Dervallières Nantes

mercredi 26 août 2026 · Maison de quartier des Dervallières · Nantes

Concerts du West Tour – Maison de quartier des Dervallières Maison de quartier des Dervallières Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
18:30
Lieu
Maison de quartier des Dervallières
Adresse
5 rue Auguste renoir, 44100 NANTES
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 18:30 –
Gratuit : oui  Tout public 

Pour célébrer la fin de la saison, rendez-vous pour un concert gratuit du groupe Dekonou, qui met à l’honneur la richesse des chants, des percussions et des danses traditionnelles togolaises.Rendez-vous le 26 août à 18h30 à la maison de quartier des Dervallières.

Maison de quartier des Dervallières Nantes 44100


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