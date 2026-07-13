Concerts du West Tour – Maison de quartier des Dervallières Maison de quartier des Dervallières Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 18:30 –

Gratuit : oui Tout public

Pour célébrer la fin de la saison, rendez-vous pour un concert gratuit du groupe Dekonou, qui met à l’honneur la richesse des chants, des percussions et des danses traditionnelles togolaises.Rendez-vous le 26 août à 18h30 à la maison de quartier des Dervallières.

Maison de quartier des Dervallières Nantes 44100



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